Глава МИД Польши предложил назначить представителя ООН по конфликту в Украине

Яцек Чапутович просит международное сообщество не забывать о войне в Донбассе

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал международное сообщество не забывать о войне на Донбассе. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном ситуации в Украине, передает Радио Польша.

В частности, сообщается, что министр иностранных дел Польши считает, что международная общественность устала обсуждать конфликт на Донбассе.

"Для нас важно продемонстрировать волю дискутировать об этом конфликте, потому что мы видим, что международная общественность устала от него. Это в особенности видно на уровне Евросоюза. При всем уважении к Франции и Германии и благодарности за их роль в нормандском формате, последний не помог разрешить конфликт. Необходимо продолжить искать инструменты в ООН, но также и на уровне ЕС", - отметил Чапутович.

Глава польской дипломатии также предложил назначить полномочного представителя ООН по конфликту в Украине и ввести в районы боевых действий международных миротворцев.

Напомним, как сообщалось ранее, с начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан.