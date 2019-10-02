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У Нідерландах хочуть вивчити роль України в авіакатастрофі MH17

Новини » Політика    02.10.2019 - 08:49
У Нідерландах хочуть вивчити роль України в авіакатастрофі MH17
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Депутати заявили про необхідність внести ясність у питання закриття повітряного простору на сході України

Депутати нижньої палати парламенту Нідерландів зажадали від уряду країни детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17. Про це повідомляє nos.nl.

Депутати заявили про необхідність внести ясність у питання закриття повітряного простору на сході України в момент катастрофи.

У свою чергу, глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що уряд не бачить підстав для цього з юридичної точки зору, однак не став заперечувати проти розгляду можливості додаткового розслідування. При цьому він вказав на труднощі з вивченням фактів, так як для цього в тому числі буде необхідно співпрацювати з Росією.

"Мова йде і про їх повітряний простор", - зазначив Блок.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.

Додамо, що за підсумками розслідування катастрофи MH17 Міжнародної слідчою групою, куди в тому числі входили представники Нідерландів, в катастрофі підозрюються троє громадян Росії. Повідомлялося, що літак збили ракетою, запущеною з установки "Бук".

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