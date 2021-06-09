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Глава МЗС Італії завтра відвідає Україну

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Київ, Середа 09 червня 2021 11:29
Глава МЗС Італії завтра відвідає Україну Фото: міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Луїджі Ді Майо завтра, 10 червня, відвідає Україну з робочим візитом. У програмі візиту є участь в україно-італійському бізнес-форумі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що він проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ключовими темами переговорів стануть розвиток політичного діалогу, активізація інвестиційного співробітництва, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Крім того, глави МЗС приділять особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України і зусиллям з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Потім міністри зроблять заяви для преси і відкриють двосторонній бізнес-форум.

Нагадаємо, сьогодні Кулеба в рамках робочого візиту до Берліна зустрінеться з главою німецької дипломатії Хайко Маасом.

Вчора він вже в Німеччині заявив, що проект "Північний потік-2" розколює союзників.

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