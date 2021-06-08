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Кулеба завтра зустрінеться з главою МЗС Німеччини

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Берлін, Вівторок 08 червня 2021 21:54
Кулеба завтра зустрінеться з главою МЗС Німеччини Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках робочого візиту в Берлін зустрінеться з главою німецької дипломатії Хайко Маасом. Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств відбудеться завтра.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Після зустрічі Кулеба та Маас проведуть спільну прес-конференцію. Початок прес-конференції дипломатів заплановано на 17:00.

Крім того, український міністр планує провести переговори з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ґердом Мюллером та з керівництвом провідних німецьких політичних партій.

Нагадаємо, сьогодні глава українського МЗС планував поговорити з радником канцлера Німеччини Ангели Меркель. Кулеба збирався порушити питання російського газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, сьогодні глава німецького МЗС прокоментував скасування санкцій США проти Nord Stream 2 AG. Маас назвав надихаючим таке рішення Вашингтону.

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