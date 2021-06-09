ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава МИД Италии завтра посетит Украину

Новина українською →
Киев, Среда 09 июня 2021 11:29
Глава МИД Италии завтра посетит Украину Фото: министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо завтра, 10 июня, посетит Украину с рабочим визитом. В программе визита есть участие в украино-итальянском бизнес-форуме.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что он проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Ключевыми темами переговоров станут развитие политического диалога, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.

Кроме того, главы МИД уделят особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины и усилиям по продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Затем министры сделают заявления для прессы и откроют двусторонний бизнес-форум.

Напомним, сегодня Кулеба в рамках рабочего визита в Берлин встретится с главой немецкой дипломатии Хайко Маасом.

Вчера он уже в Германии заявил, что проект "Северный поток-2" раскалывает союзников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Италия визит
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина