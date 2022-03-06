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Макрон поговорив із Зеленським: обговорили захист ядерних об'єктів

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Франція, Неділя 06 березня 2022 22:33
Макрон поговорив із Зеленським: обговорили захист ядерних об'єктів Макрон обговорив із Зеленським захист ядерних об'єктів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Відразу ж після розмови з президентом РФ Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Уряду Франції.

Повідомляється, що після обміну думками Еммануеля Макрона і Володимира Путіна з приводу необхідності робіт із захисту та охорони АЕС України, президент Франції підтвердив абсолютну необхідність уникати будь-яких посягань на цілісність українських цивільних ядерних об'єктів.

Також президент України та президент Франції обговорили загальну ситуацію в країні. І Еммануель Макрон повідомив, що залишається уважним до потреб України. А Франція буде і в майбутньому нарощувати свою підтримку в цій сфері.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Путіним.

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