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Швеція запропонувала посередництво у вирішенні кризи в Білорусі

Стокгольм, Неділя 27 вересня 2020 08:50
Швеція запропонувала посередництво у вирішенні кризи в Білорусі
Фото: Стефан Левен (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Швеція закликає владу Білорусі припинити репресії проти опозиції та почати з нею діалог. Влада країни готові допомогти у врегулюванні білоруської кризи.

Про це в суботу заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен під час свого виступу на Генасамблеї ООН.

"Швеція стурбована ситуацією в Білорусі після виборів 9 серпня, які не були ні вільними, ні чесними. Зростаючі репресії проти мирних демонстрантів, журналістів і лідерів опозиції неприпустимі", - заявив він.

Левен додав, що Швеція "солідарна з білоруським народом в його прагненні реалізувати свої основні демократичні права".

"Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та розпочати справжній діалог з опозицією. Ми готові сприяти такому діалогу", - повідомив глава уряду Швеції.

Він також сказав, що Швеція у 2021 році візьме на себе головування в ОБСЄ, головним пріоритетом якого буде "робота над врегулюванням конфліктів".

Крім цього, Левен заявив, що незаконна анексія Росією Криму і Севастополя, а також агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон назвав те, що відбувається в Білорусі кризою влади. Він вважає, що Олександру Лукашенку слід добровільно піти з поста президента.

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