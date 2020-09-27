Швеція запропонувала посередництво у вирішенні кризи в Білорусі

Швеція закликає владу Білорусі припинити репресії проти опозиції та почати з нею діалог. Влада країни готові допомогти у врегулюванні білоруської кризи.
Про це в суботу заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен під час свого виступу на Генасамблеї ООН.
"Швеція стурбована ситуацією в Білорусі після виборів 9 серпня, які не були ні вільними, ні чесними. Зростаючі репресії проти мирних демонстрантів, журналістів і лідерів опозиції неприпустимі", - заявив він.
Левен додав, що Швеція "солідарна з білоруським народом в його прагненні реалізувати свої основні демократичні права".
"Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та розпочати справжній діалог з опозицією. Ми готові сприяти такому діалогу", - повідомив глава уряду Швеції.
Він також сказав, що Швеція у 2021 році візьме на себе головування в ОБСЄ, головним пріоритетом якого буде "робота над врегулюванням конфліктів".
Крім цього, Левен заявив, що незаконна анексія Росією Криму і Севастополя, а також агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон назвав те, що відбувається в Білорусі кризою влади. Він вважає, що Олександру Лукашенку слід добровільно піти з поста президента.