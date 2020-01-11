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Глава МАУ ответил на признание Ирана о крушении самолета

Новости » Общество     11.01.2020 - 10:02
Глава МАУ ответил на признание Ирана о крушении самолета
Фото: Евгений Дыхне (cfts.org.ua)

Евгений Дыхне заявил, что у него не было сомнений в невиновности компании

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что у него не было сомнений в невиновности компании в крушении самолета в Иране 8 января. Об этом он написал на странице в Facebook.

Он заявил, что в компании не сомневались, что экипаж украинского самолета не мог стать причиной авиакатастрофы.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие", - написал он.

Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в крушении украинского самолета под Тегераном. Зеленский потребовал от Ирана "полного признания вины" из-за сбитого Boeing.

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