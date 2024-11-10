Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Иран: какова цель визита

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на этой неделе отправится в Тегеран. Он намерен встретиться с правительством Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

Гросси планирует провести встречи на высоком уровне с правительством Ирана и провести технические обсуждения всех аспектов, связанных с совместным заявлением, согласованным с Ираном в марте 2023 года. "Важно, чтобы мы добились существенного прогресса в реализации Совместного заявления, согласованного с Ираном в марте 2023 года. Мой визит в Тегеран будет очень важным в этом отношении", - сказал Гросси.