Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Иран: какова цель визита
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на этой неделе отправится в Тегеран. Он намерен встретиться с правительством Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.
Гросси планирует провести встречи на высоком уровне с правительством Ирана и провести технические обсуждения всех аспектов, связанных с совместным заявлением, согласованным с Ираном в марте 2023 года.
"Важно, чтобы мы добились существенного прогресса в реализации Совместного заявления, согласованного с Ираном в марте 2023 года. Мой визит в Тегеран будет очень важным в этом отношении", - сказал Гросси.
Напомним, что в начале года Гросси заявлял, что у Ирана достаточно урана для изготовления нескольких атомных боеголовок.
Между тем, по информации Reuters, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб. В сентябре 2023 года запасы урана в Иране увеличились на 6,7 кг и составили 128,3 кг.
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