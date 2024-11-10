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Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Іран: яка мета візиту

Україна, Неділя 10 листопада 2024 18:44
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Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Іран: яка мета візиту Фото: Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі цього тижня вирушить до Тегерана. Він планує зустрітись з урядом Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ.

Гроссі планує провести зустрічі на високому рівні з урядом Ірану та провести технічні обговорення всіх аспектів, пов’язаних зі Спільною заявою, погодженою з Іраном у березні 2023 року.

"Важливо, щоб ми досягли істотного прогресу в реалізації Спільної заяви, узгодженої з Іраном у березні 2023 року. Мій візит до Тегерана буде дуже важливим у цьому відношенні", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, що на початку року Гроссі заявляв, що Іран має достатньо урану для виготовлення декількох атомних боєголовок.

Тим часом, за інформацією Reuters, Іран має достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.

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