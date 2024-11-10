Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Іран: яка мета візиту

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі цього тижня вирушить до Тегерана. Він планує зустрітись з урядом Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ .

Гроссі планує провести зустрічі на високому рівні з урядом Ірану та провести технічні обговорення всіх аспектів, пов’язаних зі Спільною заявою, погодженою з Іраном у березні 2023 року.