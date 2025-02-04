Глава МАГАТЭ планирует снова посетить Запорожскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует снова посетить Запорожскую атомную электростанцию. Однако точная дата его визита пока неизвестна.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава МАГАТЭ заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Когда я говорю в России или с россиянами, все на столе, потому что все должны понимать, что нам нужно быть в состоянии справиться с любой важной ситуацией. Я планирую снова посетить ЗАЭС. Я был там пять раз, я буду там в шестой раз скоро. И я надеюсь продолжить нашу техническую работу там", - сказал Гросси.
Глава МАГАТЭ отметил, что Запорожская АЭС - это очень чувствительный вопрос, и "будет невозможно иметь любое обсуждение без поднятия темы ЗАЭС и того, что может произойти там".
"И МАГАТЭ как беспристрастная международная организация, которая отвечает за атомную безопасность в мире, будет там, чтобы предоставлять советы и необходимые вещи, чтобы решить вопрос. Нельзя предсказать будущее и то, что оно принесет, но мы сделаем все, чтобы улучшить ситуацию, и после встречи в Москве я буду общаться с президентом Зеленским снова", - добавил он.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Периодически станция отключается от резервного энергоснабжения. Последний такой случай был в октябре.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция остается очень опасной, поскольку она находится под контролем россиян. Украина планирует поднять вопрос ЗАЭС на первой встрече с Россией в дипломатическом формате.
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