Глава МАГАТЕ планує знову відвідати Запорізьку АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує знову відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Однак точна дата його візиту поки невідома.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава МАГАТЕ заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Коли я говорю в Росії або з росіянами, все на столі, тому що всі повинні розуміти, що нам потрібно бути в змозі впоратися з будь-якою важливою ситуацією. Я планую знову відвідати ЗАЕС. Я був там п'ять разів, я буду там в шосте скоро. І я сподіваюся продовжити нашу технічну роботу там", - сказав Гроссі.
Глава МАГАТЕ зазначив, що Запорізька АЕС - це дуже чутливе питання, і "буде неможливо мати будь-яке обговорення без підняття теми ЗАЕС і того, що може статися там".
"І МАГАТЕ як неупереджена міжнародна організація, яка відповідає за атомну безпеку у світі, буде там, щоб надавати поради та необхідні речі, аби вирішити питання. Не можна передбачити майбутнє і те, що воно принесе, але ми зробимо все, щоб покращити ситуацію, і після зустрічі в Москві я спілкуватимуся з президентом Зеленським знову", - додав він.
Ситуація на ЗАЕС
Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Періодично станція відключається від резервного енергопостачання. Останній такий випадок був у жовтні.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція залишається дуже небезпечною, оскільки вона перебуває під контролем росіян. Україна планує порушити питання ЗАЕС на першій зустрічі з Росією в дипломатичному форматі.
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