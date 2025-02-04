Зеленский: вопрос ЗАЭС будет поднят на первой встрече с РФ в дипломатическом формате

Запорожская атомная электростанция остается очень опасной, поскольку она находится под контролем россиян. Украина планирует поднять вопрос ЗАЭС на первой встрече с Россией в дипломатическом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Глава государства отметил, что Украина с самого начала предлагала, чтобы украинцы работали на ЗАЭС под контролем Международного агентства по атомной энергии и чтобы на территории станции не было российских боевиков. Но об этом не получилось договориться с российской стороной.





Также, по словам президента, администрация экс-президента США Джо Байдена предлагала Украине прекратить атаки на российские энергетические объекты. Тогда в ответ Зеленский предложил, чтобы и Россия прекратила свои удары по украинской энергетике.

"Я об этом общался открыто с другими лидерами. И мне американцы сказали: да, мы готовы (к предложению - ред.) не стрелять по энергетике по обе стороны, но этого не произошло, потому что Россия не заинтересована", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ЗАЭС не работает, поскольку там нет справедливого и профессионального менеджмента Украины.

"Она не работает, она деградирует, и она очень опасна. В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате", - добавил президент.