ua en ru
Вт, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский: вопрос ЗАЭС будет поднят на первой встрече с РФ в дипломатическом формате

Киев, Вторник 04 февраля 2025 18:58
UA EN RU
Зеленский: вопрос ЗАЭС будет поднят на первой встрече с РФ в дипломатическом формате Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Запорожская атомная электростанция остается очень опасной, поскольку она находится под контролем россиян. Украина планирует поднять вопрос ЗАЭС на первой встрече с Россией в дипломатическом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Глава государства отметил, что Украина с самого начала предлагала, чтобы украинцы работали на ЗАЭС под контролем Международного агентства по атомной энергии и чтобы на территории станции не было российских боевиков. Но об этом не получилось договориться с российской стороной.

Также, по словам президента, администрация экс-президента США Джо Байдена предлагала Украине прекратить атаки на российские энергетические объекты. Тогда в ответ Зеленский предложил, чтобы и Россия прекратила свои удары по украинской энергетике.

"Я об этом общался открыто с другими лидерами. И мне американцы сказали: да, мы готовы (к предложению - ред.) не стрелять по энергетике по обе стороны, но этого не произошло, потому что Россия не заинтересована", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ЗАЭС не работает, поскольку там нет справедливого и профессионального менеджмента Украины.

"Она не работает, она деградирует, и она очень опасна. В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате", - добавил президент.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, российским оккупантам удалось взять под свой контроль Запорожскую АЭС практически сразу после начала полномасштабного вторжения.

С тех пор станция из-за действий оккупантов несколько раз находилась на грани блэкаута.

Как объясняли в Минэнерго, обеспечение внешнего питания станции необходимо для ее безопасного функционирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты
Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты
DAILY
"Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы