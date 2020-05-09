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Глава института Нацпамяти прокомментировал возможность отмены выходного 9 мая

Новости » Общество     09.05.2020 - 05:31
Глава института Нацпамяти прокомментировал возможность отмены выходного 9 мая
Фото: Антон Дробович (facebook.com/anton.drobovych)

Дробович считает, что этот вопрос надо обсудить с гражданами

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что вопрос отмены официального выходного в День победы 9 мая нужно обсудить с гражданами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью hromadske.

По словам Дробовича, вопрос об отмене выходного 9 мая является второстепенным для государства.

"К этому вопросу надо подойти с научной точки зрения. Провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами. Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной к 9-му. Можно сделать 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", - отметил глава института нацпамяти.

По его словам, в этом вопросе важен "принцип информированного согласия".

"Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны уведомить и предложить выбор. Роль УИНП проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено раньше, и предложить определиться", - добавил Дробович.

Напомним, официальный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая - в этом году приходится на субботу. Для работников с пятидневной рабочей неделей будет три выходных дня подряд - с 9 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что в Украине празднование обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая поддерживают 39% украинцев.

Теги Новости Украины 9 Мая
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