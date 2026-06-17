Глава Евросовета звонил в Кремль: РБК-Украина узнало о результате

Однако, по словам собеседника РБК-Украина, эти контакты с Кремлем не принесли результатов.

"Путин презирает Европу и не хочет вести с ней переговоры", - сообщил источник.

Как пояснил собеседник, Путин допускает участие представителей Европы "в тех или иных второстепенных консультациях", но не в качестве полноценной стороны за столом переговоров.

"Поэтому это еще отдельная задача - удержать Европу реальным участником переговоров", - добавил источник.

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Попытка наладить контакты с Кремлем

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что главный советник главы Евросовета Антониу Кошта провел несколько бесед с высокопоставленным чиновником РФ из окружения российского диктатора Владимира Путина.

Таким образом Кошта пытался привлечь главу Кремля к переговорам о прекращении войны России против Украины.