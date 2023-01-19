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Глава Евросовета дал прогноз о ходе войны России против Украины

Фото: Шарль Мишель, президент Европейского совета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Следующие несколько недель могут стать решающими в том, как именно будет идти война России против Украины.

Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сказал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

"Возможно, следующие недели станут решающими", - заявил он, говоря о боевых действиях на территории Украины.

Глава Евросовета также выразил поддержку Украине, упомянув, что европейские союзники продолжают стараться оказывать помощь во всех сферах - военной, гуманитарной и политической.

Также Мишель подчеркнул, что впервые за всю историю существования ЕС члены блока через несколько часов после начала войны приняли решение о поставках военной техники одной из сторон, а именно Украине.

Напомним, ранее стало известно, что президент Евросовета Шарль Мишель 19 января приехал в Украину.

В ходе своего визита он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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