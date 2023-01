Президент Евросовета едет в Киев

Президент Евросовета опубликовал в своих соцсетях видео из поезда. Он отметил, что уже направляется в Киев.

"Я направляюсь в Киев и сегодня встречусь с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и депутатами парламента", - заявил Мишель.

Он также напомнил европейцам, что Украина продолжает борьбу не только за свою независимость, но и свободу, безопасность и мир для всей Европы.

"Украинцы нуждаются и заслуживают нашей поддержки, и с президентом Зеленским и его командой мы обсудим конкретные меры, чтобы сделать Украину более сильной", - добавил глава Евросовета.

On my way to #Kyiv .



Russians fighting for their land, для future of their children.

Но они также борются за нашим единым европейским значением характера и ласки.



Они нуждаются и защищают нашу помощь. pic.twitter.com/ewLY4E9udX