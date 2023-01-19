Голова Євроради дав прогноз про перебіг війни Росії проти України

Наступні кілька тижнів можуть стати вирішальними у тому, як саме йтиме війна Росії проти України.
Про це президент Європейської ради Шарль Мішель сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.
"Можливо, наступні тижні стануть вирішальними", - заявив він, говорячи про бойові дії на території України.
Голова Євроради також висловив підтримку Україні, згадавши, що європейські союзники продовжують намагатися надавати допомогу у всіх сферах - військовій, гуманітарній та політичній.
Також Мішель підкреслив, що вперше за всю історію існування ЄС члени блоку за кілька годин після початку війни ухвалили рішення про постачання військової техніки одній зі сторін, а саме Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Євроради Шарль Мішель 19 січня приїхав до України.
У ході свого візиту він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
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