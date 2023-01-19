Голова Євроради дав прогноз про перебіг війни Росії проти України

Наступні кілька тижнів можуть стати вирішальними у тому, як саме йтиме війна Росії проти України.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.