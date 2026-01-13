RU

Глава Европарламента призвала к значительно более жестким санкциям против Ирана

Фото: Роберта Метсола, глава Европарламента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу необходимо ввести значительно более жесткие санкции против Ирана, в том числе внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Об этом сказано в письме президента Европарламента Роберты Метсолы к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Метсола предложила расширить перечень представителей иранского режима, подпадающих под санкции ЕС за "репрессии и нарушения прав человека", а также ужесточить контроль за экспортом технологий, которые могут использоваться для слежки и подавления протестов.

"Я считаю необходимым, чтобы Европейский союз продемонстрировал последовательный и единый институциональный ответ", - сказала она. 

По ее словам, скоординированный и принципиальный ответ со стороны всех институтов ЕС по-прежнему необходим для сохранения доверия к ЕС.

Она также предложила взаимодействовать с телекоммуникационными компаниями, чтобы изучить возможности восстановления доступа к интернету для жителей Ирана, а также рассмотреть торговые санкции "для максимального усиления давления на режим".

Стоит заметить, что Европарламент не может инициировать введение санкций: они должны быть предложены Еврокомиссией и затем единогласно одобрены 27 национальными правительствами.

Протесты в Иране

Напомним, протесты в Иране начались из-за сочетания жестких репрессий со стороны властей, системных нарушений прав человека и ухудшения социально-экономической ситуации.

Протестующие призывают к свержению режима верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

В СМИ появилась информация о жертвах как среди протестующих, так и среди силовиков. По неподтвержденным данным, могли погибнуть около 12 тысяч человек.

Детальнее о протестах в Иране и как они могут повлиять на события в Украине - в материале РБК-Украина.

