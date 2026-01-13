Голова Європарламенту закликала до значно жорсткіших санкцій проти Ірану

Євросоюзу необхідно запровадити значно жорсткіші санкції проти Ірану, зокрема внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.
Про це йдеться в листі президента Європарламенту Роберти Метсоли до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Метсола запропонувала розширити перелік представників іранського режиму, які підпадають під санкції ЄС за "репресії і порушення прав людини", а також посилити контроль за експортом технологій, які можуть використовуватися для стеження і придушення протестів.
"Я вважаю за необхідне, щоб Європейський союз продемонстрував послідовну і єдину інституційну відповідь", - сказала вона.
За її словами, скоординована і принципова відповідь з боку всіх інститутів ЄС, як і раніше, необхідна для збереження довіри до ЄС.
Вона також запропонувала взаємодіяти з телекомунікаційними компаніями, щоб вивчити можливості відновлення доступу до інтернету для жителів Ірану, а також розглянути торговельні санкції "для максимального посилення тиску на режим".
Варто зауважити, що Європарламент не може ініціювати запровадження санкцій: вони мають бути запропоновані Єврокомісією і потім одноголосно схвалені 27 національними урядами.
Нагадаємо, протести в Ірані почалися через поєднання жорстких репресій з боку влади, системних порушень прав людини та погіршення соціально-економічної ситуації.
Протестувальники закликають до повалення режиму верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.
У ЗМІ з'явилася інформація про жертви як серед протестувальників, так і серед силовиків. За непідтвердженими даними, могли загинути близько 12 тисяч осіб.
Детальніше про протести в Ірані і як вони можуть вплинути на події в Україні - в матеріалі РБК-Україна.