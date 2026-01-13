Голова Європарламенту закликала до значно жорсткіших санкцій проти Ірану

Метсола запропонувала розширити перелік представників іранського режиму, які підпадають під санкції ЄС за "репресії і порушення прав людини", а також посилити контроль за експортом технологій, які можуть використовуватися для стеження і придушення протестів.

"Я вважаю за необхідне, щоб Європейський союз продемонстрував послідовну і єдину інституційну відповідь", - сказала вона.

За її словами, скоординована і принципова відповідь з боку всіх інститутів ЄС, як і раніше, необхідна для збереження довіри до ЄС.

Вона також запропонувала взаємодіяти з телекомунікаційними компаніями, щоб вивчити можливості відновлення доступу до інтернету для жителів Ірану, а також розглянути торговельні санкції "для максимального посилення тиску на режим".

Варто зауважити, що Європарламент не може ініціювати запровадження санкцій: вони мають бути запропоновані Єврокомісією і потім одноголосно схвалені 27 національними урядами.