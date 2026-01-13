Глава Европарламента призвала к значительно более жестким санкциям против Ирана

Евросоюзу необходимо ввести значительно более жесткие санкции против Ирана, в том числе внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Об этом сказано в письме президента Европарламента Роберты Метсолы к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Метсола предложила расширить перечень представителей иранского режима, подпадающих под санкции ЕС за "репрессии и нарушения прав человека", а также ужесточить контроль за экспортом технологий, которые могут использоваться для слежки и подавления протестов.

"Я считаю необходимым, чтобы Европейский союз продемонстрировал последовательный и единый институциональный ответ", - сказала она.

По ее словам, скоординированный и принципиальный ответ со стороны всех институтов ЕС по-прежнему необходим для сохранения доверия к ЕС.

Она также предложила взаимодействовать с телекоммуникационными компаниями, чтобы изучить возможности восстановления доступа к интернету для жителей Ирана, а также рассмотреть торговые санкции "для максимального усиления давления на режим".

Стоит заметить, что Европарламент не может инициировать введение санкций: они должны быть предложены Еврокомиссией и затем единогласно одобрены 27 национальными правительствами.