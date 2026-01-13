ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Глава Европарламента призвала к значительно более жестким санкциям против Ирана

Брюссель, Вторник 13 января 2026 22:32
UA EN RU
Глава Европарламента призвала к значительно более жестким санкциям против Ирана Фото: Роберта Метсола, глава Европарламента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу необходимо ввести значительно более жесткие санкции против Ирана, в том числе внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Об этом сказано в письме президента Европарламента Роберты Метсолы к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Метсола предложила расширить перечень представителей иранского режима, подпадающих под санкции ЕС за "репрессии и нарушения прав человека", а также ужесточить контроль за экспортом технологий, которые могут использоваться для слежки и подавления протестов.

"Я считаю необходимым, чтобы Европейский союз продемонстрировал последовательный и единый институциональный ответ", - сказала она.

По ее словам, скоординированный и принципиальный ответ со стороны всех институтов ЕС по-прежнему необходим для сохранения доверия к ЕС.

Она также предложила взаимодействовать с телекоммуникационными компаниями, чтобы изучить возможности восстановления доступа к интернету для жителей Ирана, а также рассмотреть торговые санкции "для максимального усиления давления на режим".

Стоит заметить, что Европарламент не может инициировать введение санкций: они должны быть предложены Еврокомиссией и затем единогласно одобрены 27 национальными правительствами.

Протесты в Иране

Напомним, протесты в Иране начались из-за сочетания жестких репрессий со стороны властей, системных нарушений прав человека и ухудшения социально-экономической ситуации.

Протестующие призывают к свержению режима верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

В СМИ появилась информация о жертвах как среди протестующих, так и среди силовиков. По неподтвержденным данным, могли погибнуть около 12 тысяч человек.

Детальнее о протестах в Иране и как они могут повлиять на события в Украине - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Иран Европарламент Санкции против Ирана
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году