Голова Європарламенту закликала до значно жорсткіших санкцій проти Ірану

Брюссель, Вівторок 13 січня 2026 22:32
UA EN RU
Голова Європарламенту закликала до значно жорсткіших санкцій проти Ірану Фото: Роберта Метсола, голова Європарламенту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюзу необхідно запровадити значно жорсткіші санкції проти Ірану, зокрема внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.

Про це йдеться в листі президента Європарламенту Роберти Метсоли до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Метсола запропонувала розширити перелік представників іранського режиму, які підпадають під санкції ЄС за "репресії і порушення прав людини", а також посилити контроль за експортом технологій, які можуть використовуватися для стеження і придушення протестів.

"Я вважаю за необхідне, щоб Європейський союз продемонстрував послідовну і єдину інституційну відповідь", - сказала вона.

За її словами, скоординована і принципова відповідь з боку всіх інститутів ЄС, як і раніше, необхідна для збереження довіри до ЄС.

Вона також запропонувала взаємодіяти з телекомунікаційними компаніями, щоб вивчити можливості відновлення доступу до інтернету для жителів Ірану, а також розглянути торговельні санкції "для максимального посилення тиску на режим".

Варто зауважити, що Європарламент не може ініціювати запровадження санкцій: вони мають бути запропоновані Єврокомісією і потім одноголосно схвалені 27 національними урядами.

Протести в Ірані

Нагадаємо, протести в Ірані почалися через поєднання жорстких репресій з боку влади, системних порушень прав людини та погіршення соціально-економічної ситуації.

Протестувальники закликають до повалення режиму верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

У ЗМІ з'явилася інформація про жертви як серед протестувальників, так і серед силовиків. За непідтвердженими даними, могли загинути близько 12 тисяч осіб.

Детальніше про протести в Ірані і як вони можуть вплинути на події в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

