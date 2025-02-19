Глава Европарламента о скандальном выступлении Вэнса: Европа - это континент свободы слова

Она заявила, что не согласна с оценкой Вэнса состояния демократии в Европе.

"И позвольте мне прояснить это: Европа - это континент свободы слова. Миллионы европейцев выросли за "железным занавесом", который лишал их этой свободы. Мы знаем, что значит жить без свободы", - сказала Метсола.

В то же время, по ее словам, вице-президент США справедливо отметил, что мы сталкиваемся с новой политической реальностью, когда люди все чаще тяготеют к крайним политическим позициям.

"И нам стоит спросить себя - почему? Возможно, мы стали слишком самоуверенными, считая, что избиратели всегда будут поддерживать традиционные партии, независимо от обстоятельств. Но сейчас мы видим изменение тенденций", - пояснила она и добавила, это уже было заметно во время прошлогодних выборов в Европейский парламент.

По ее словам, чрезвычайно важно проанализировать эти изменения, сделать выводы и адаптироваться, вернуть доверие избирателей, чтобы они снова поверили в способность традиционных партий улучшить их жизнь.

"Единственный способ противостоять упрощенным и манипулятивным нарративам, которые продвигают крайние политические силы, - это выполнять свои обещания, предлагая четкие, конкретные и устойчивые решения. Это наша задача на ближайшие годы", - констатировала Метсола.

Скандальная речь Вэнса

Напомним, 14 февраля 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где высказал ряд критических замечаний относительно внутренней политики европейских стран.

Вэнс заявил, что угроза исходит не от Китая или России, а находится внутри Европы - в отступлении Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с Соединенными Штатами.

Вице-президент США выразил обеспокоенность по поводу ограничения свободы слова в Европе, приведя пример отмены результатов первого тура президентских выборов в Румынии в декабре 2024 года из-за вмешательства со стороны России и Китая. Вэнс заявил, что такие действия якобы подрывают доверие к демократическим институтам.

В связи с этим европейские политики выразили обеспокоенность относительно вмешательства США во внутренние дела европейских стран.