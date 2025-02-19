Глава Європарламенту про скандальний виступ Венса: Європа - це континент свободи слова

Вона заявила, що не погоджується з оцінкою Венса стану демократії в Європі.

"І дозвольте мені прояснити це: Європа - це континент свободи слова. Мільйони європейців виросли за "залізною завісою", яка позбавляла їх цієї свободи. Ми знаємо, що означає жити без свободи", - сказала Метсола.

Водночас, за її словами, віцепрезидент США слушно зазначив, що ми стикаємося з новою політичною реальністю, коли люди дедалі частіше тяжіють до крайніх політичних позицій.

"І нам варто запитати себе - чому? Можливо, ми стали надто самовпевненими, вважаючи, що виборці завжди підтримуватимуть традиційні партії, незалежно від обставин. Але зараз ми бачимо зміну тенденцій", - пояснила вона та додала, це вже було помітно під час торішніх виборів до Європейського парламенту.

За її словами, надзвичайно важливо проаналізувати ці зміни, зробити висновки та адаптуватися., повернути довіру виборців, щоб вони знову повірили у здатність традиційних партій покращити їхнє життя .

"Єдиний спосіб протистояти спрощеним і маніпулятивним наративам, які просувають крайні політичні сили, - це виконувати свої обіцянки, пропонуючи чіткі, конкретні та стійкі рішення. Це наше завдання на найближчі роки", - констатувала Метсола.

Скандальна промова Венса

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, де висловив низку критичних зауважень щодо внутрішньої політики європейських країн.

Венс заявив, що загроза походить не від Китаю чи Росії, а знаходиться всередині Європи - у відступі Європи від деяких її найважливіших цінностей, які вона поділяє зі Сполученими Штатами.

Віцепрезидент США висловив занепокоєння щодо обмеження свободи слова в Європі, навівши приклад скасування результатів першого туру президентських виборів у Румунії в грудні 2024 року через втручанні з боку Росії та Китаю. Венс заявив, що такі дії нібито підривають довіру до демократичних інститутів.

Через це європейські політики висловили занепокоєння щодо втручання США у внутрішні справи європейських країн.