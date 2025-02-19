Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве

О том, стал ли ближе мир в Украине на фоне многочисленных встреч и переговоров, роли Евросоюза в мирном урегулировании и возможности ЕС защитить себя самостоятельно без участия США, – в интервью главы Европарламента Роберты Метсолы для РБК-Украина.

В течение нескольких последних дней интенсивность дипломатии вокруг российско-украинской войны вышла на действительно беспрецедентный уровень. Фактически каждый день происходят новые и новые визиты, встречи и переговоры.

В частности, тема Украины ожидаемо стала ключевой на самом уважаемом мировом форуме по безопасности – Мюнхенской конференции. Но несмотря на всю эту активность, понимание того, как, когда и на каких условиях завершится война, пока ни у кого не появилось.

Зато европейцы внезапно осознали и свою собственную уязвимость перед внешними угрозами – ведь новая американская администрация прямо говорит о том, что лишит европейцев традиционного зонтика безопасности.

Как отметила в интервью РБК-Украина президент Европарламента Роберта Метсола, укрепление своей обороны является главным приоритетом для ЕС, и в случае чего Европа "будет готова".

– В общем, после Мюнхенской конференции вы чувствуете, что мир в Украине стал ближе?

– Мы все стремимся к миру в Украине. Было много обсуждений, и есть определенное движение в этом направлении. Но в конце концов именно Украине решать, когда наступят надлежащие условия для начала мирных переговоров. И когда это время наступит, именно Украина будет определять, каким будет мир. Ничего об Украине не может решаться без Украины. ЕС будет на стороне Украины так же, как и с самого начала.

Мы поддержим любой мирный план, который будет справедливым, устойчивым и будет отвечать интересам Украины. Но также очевидно, что ЕС должен быть в центре этого процесса. Ведь российская угроза выходит за пределы Украины, поэтому настоящий мир не может быть просто прекращением огня, которое вознаграждает агрессора. Для России должно быть несомненным, что она больше никогда не сможет напасть – ни на Украину, ни на Европу, ни на своих соседей.

– США заявляют, что ЕС нет места за столом переговоров (но его голос будет учтен), в то же время настаивая, что именно Европа должна предоставить Украине гарантии безопасности в случае мира. Вы не видите здесь противоречий? И как ЕС должен действовать, учитывая такую риторику Вашингтона?

– Я считаю, что справедливый и длительный мир в Украине отвечает также интересам Соединенных Штатов. Никто не хочет видеть Путина в Киеве. Что касается гарантий безопасности, то чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество, разделяющее общие ценности, выступало единым фронтом, и здесь Европа несет особую ответственность.

Мы уже сделали свою часть и продолжим это делать. На сегодня ЕС предоставил 135 миллиардов евро помощи для обеспечения финансовой стабильности и обороны Украины – больше, чем любой другой союзник.

Безопасность Украины – это безопасность Европы, и именно поэтому ЕС должен играть центральную роль в мирных переговорах. Думаю, это общепризнанно. Но чтобы действовать с позиции силы, мы должны укреплять собственные оборонительные возможности. Если мы серьезно относимся к своей безопасности, наши финансовые обязательства должны соответствовать угрозам, с которыми мы сталкиваемся.

В прошлом году оборонный бюджет России вырос на 42% и достиг 430 миллиардов евро, тогда как европейский, включая Великобританию, вырос всего на 12% – до 425 миллиардов евро. Наши избиратели уже выразили свою позицию на выборах в июне прошлого года. Они хотят, чтобы мы действовали быстрее, решительнее и, прежде всего, с уверенностью в себе.





– По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Европа должна "пробить свой путь" к переговорному столу. Как ЕС планирует это сделать?

– Это возвращает нас к моей мысли о необходимости увеличения европейских оборонных расходов и укрепления уверенности в себе. Сейчас мы должны продемонстрировать лидерство и, самое главное, единство. Мы уже показали это единство, когда единодушно приняли пятнадцать пакетов санкций против России, и должны сделать это снова. Мы будем сильными и влиятельными только тогда, когда будем говорить одним голосом.

Будущее Украины нужно обеспечить уже сейчас, и эта ответственность полностью лежит на Европе. Как страна-кандидат на вступление в ЕС Украина имеет общее с нами будущее, поэтому мы заинтересованы в обеспечении ее безопасности и стабильности. Если нам удастся сохранить единство, мы станем мощным партнером за столом переговоров.

– Какие гарантии безопасности Европа может предоставить Украине? Будут ли они достаточными, если США, со своей стороны, не захотят предоставлять Украине гарантии?

– Люди ожидают, что Европа не только будет говорить откровенно, но и будет действовать решительно. Мы должны усилить нашу безопасность, инвестируя больше в оборонные возможности, одновременно делая их более эффективными. Начать можно с улучшения того, что уже есть – 27 европейских армий, которые должны работать вместе более слаженно. Для этого наши вооруженные силы должны стать более интегрированными, что обеспечит бесперебойное сотрудничество и повысит эффективность. Это укрепит нашу способность сдерживать угрозы и защищать Европу. Время полагаться на других прошло.

На данный момент мы мобилизовали 48,5 миллиарда евро на критически важную военную помощь для укрепления обороны Украины, передали более миллиона боеприпасов и сейчас обучаем 75 000 военных. Кроме того, мы продолжим направлять доходы от замороженных российских активов на дальнейшее усиление обороноспособности Украины и финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры. В то же время мы углубляем интеграцию европейской и украинской оборонной промышленности, чтобы обеспечить устойчивость и безопасность в долгосрочной перспективе.

Итак, мы уже действуем, но, конечно, должны оценивать ситуацию и быть готовыми предоставить все необходимые гарантии безопасности, чтобы обеспечить длительный мир. Это решающий момент, и Европа выполнит свою роль.

– Будет ли Европа готова самостоятельно противостоять угрозам со стороны Китая или России, если США решат уменьшить свой вклад в коллективную безопасность?

– Укрепление нашей обороны и безопасности является нашим главным приоритетом. В последние годы мы увеличили совместные оборонные расходы на 30% и достигли значительного прогресса в вопросах совместных оборонных закупок и расширения производства боеприпасов. Через Европейский оборонный фонд мы поддерживаем государства-члены в разработке инновационных и совместимых оборонных технологий и техники.

Кроме того, у нас впервые появился еврокомиссар по вопросам обороны, а Европейский парламент повысил статус своего подкомитета по вопросам обороны до полноценного комитета. Это были важные шаги, но нам нужно сделать еще больше, и мы это сделаем.

Наша настоящая проблема – фрагментация. В то время как США используют 30 систем вооружений, в Европе их 178. Фрагментация означает более высокие расходы и неэффективность. Нам нужен единый рынок оборонной промышленности. Ведь, как метко сказал премьер-министр Туск: "время геополитического аутсорсинга прошло".

Итак, отвечая на ваш вопрос: мы будем готовы.





– Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что угроза исходит не от Китая или России, а находится внутри Европы – в отступлении Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с Соединенными Штатами. Каково ваше мнение относительно таких заявлений и почему, по вашему мнению, американцы решили выступить с такими месседжами? Какова причина роста популярности популистов в Европе, которых, в частности, открыто поддерживает команда Трампа?

– Я с уважением не согласна с оценкой вице-президента Вэнса относительно состояния нашей демократии. И позвольте мне прояснить это: Европа – это континент свободы слова. Миллионы европейцев выросли за "железным занавесом", который лишал их этой свободы. Мы знаем, что значит жить без свободы.

Вместе с тем вице-президент справедливо отметил, что мы сталкиваемся с новой политической реальностью, когда люди все чаще тяготеют к крайним политическим позициям, и нам следует спросить себя – почему? Возможно, мы стали слишком самоуверенными, считая, что избиратели всегда будут поддерживать традиционные партии, независимо от обстоятельств. Но сейчас мы видим изменение тенденций. Как парламент, мы уже заметили это во время прошлогодних выборов в Европейский парламент.

Чрезвычайно важно проанализировать эти изменения, сделать выводы и адаптироваться. Мы должны вернуть доверие избирателей, чтобы они снова поверили в способность традиционных партий улучшить их жизнь – сделать ее немного легче, справедливее и богаче. Единственный способ противостоять упрощенным и манипулятивным нарративам, которые продвигают крайние политические силы, – это выполнять свои обещания, предлагая четкие, конкретные и устойчивые решения. Это наша задача на ближайшие годы.