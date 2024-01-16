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Шаг к членству в ЕС. Зеленский договорился с главой ЕК о скрининге законодательства Украины

Давос, Вторник 16 января 2024 16:01
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Шаг к членству в ЕС. Зеленский договорился с главой ЕК о скрининге законодательства Украины Фото: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе переговоров Зеленский и фон дер Ляйен обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС, в первую очередь в вопросе фактического начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Глава украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе", - уточнили в ОП.

Также отдельное внимание стороны уделили теме решения о предоставлении Украине 50 млрд евро от ЕС на предстоящем саммите, который состоится 1 февраля. Зеленский заявил, что надеется на консенсус в этом вопросе.

Открытие вступительных переговоров

Напомним, еще в декабре лидеры стран Евросоюза на саммите решили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Перед этим наша страна выполнила ряд условий, которые были необходимы для такого решения.

В ходе рассмотрения начала переговоров с Украиной премьер Венгрии Виктор Орбан отказался принимать участие. Он покинул зал.

Позже стало известно, что такой совет ему дал канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом во время голосования за 50 млрд евро для Украины Орбан все же наложил вето.

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