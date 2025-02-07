ua en ru
Пт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Глава ЕК заявила, что Белую книгу обороны Евросоюза представят в марте

Пятница 07 февраля 2025 19:48
UA EN RU
Глава ЕК заявила, что Белую книгу обороны Евросоюза представят в марте Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия планирует уже в марте представить Белую книгу обороны Евросоюза. Документ должен определить оборонную политику блока.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам главы ЕК, Белая книга обороны Евросоюза должна определить оборонную политику ЕС, "учитывая современные вызовы и угрозы".

"В течение трех лет идет война Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Мы увеличили производство оборонной продукции, но этого недостаточно. Должны сделать что-то большее, больше чем когда-либо. Мы должны тратить больше, качественнее и должны тратить вместе. Должны увеличить расходы на оборону, нужна технология, уровень и координация", - отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что результаты будут в случае объединения усилий стран Европы и их сотрудничества.

Как объяснила фон дер Ляйен, в дальнейшем для обороны ЕС потребуются как государственные, так и частные средства.

"Потребуется сотрудничество, чтобы иметь более низкую стоимость и большую производительность. Должны иметь более простые правила по государственным закупкам и тоже нужна инновационность", - добавила она.

Белая книга обороны Европы

Напомним, ранее стало известно, что первый в истории ЕС еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс представит Белую книгу обороны Европы в течение первых 100 дней своей работы.

Кубилюс объяснял, что такой документ будет посвящен будущему оборонного сектора блока. В нем будут содержаться меры, которые необходимы, чтобы подготовить страны ЕС к возможной агрессии.

К слову, ранее премьер Латвии Эвика Силиня подчеркивала, что странам ЕС нужно увеличить оборонные расходы. Если этого не произойдет, то они не смогут помочь Украине в обороне от России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз ОПК Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов