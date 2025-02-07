Глава ЕК заявила, что Белую книгу обороны Евросоюза представят в марте

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

По словам главы ЕК, Белая книга обороны Евросоюза должна определить оборонную политику ЕС, "учитывая современные вызовы и угрозы".

"В течение трех лет идет война Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Мы увеличили производство оборонной продукции, но этого недостаточно. Должны сделать что-то большее, больше чем когда-либо. Мы должны тратить больше, качественнее и должны тратить вместе. Должны увеличить расходы на оборону, нужна технология, уровень и координация", - отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что результаты будут в случае объединения усилий стран Европы и их сотрудничества.

Как объяснила фон дер Ляйен, в дальнейшем для обороны ЕС потребуются как государственные, так и частные средства.

"Потребуется сотрудничество, чтобы иметь более низкую стоимость и большую производительность. Должны иметь более простые правила по государственным закупкам и тоже нужна инновационность", - добавила она.