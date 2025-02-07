Глава ЄК заявила, що Білу книгу оборони Євросоюзу представлять у березні
Єврокомісія планує вже в березні представити Білу книгу оборони Євросоюзу. Документ має визначити оборонну політику блоку.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
За словами глави ЄК, Біла книга оборони Євросоюзу має визначити оборонну політику ЄС, "з огляду на сучасні виклики та загрози".
"Протягом трьох років триває війна Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.). Ми збільшили виробництво оборонної продукції, але цього недостатньо. Маємо зробити щось більше, більше ніж будь-коли. Ми маємо витрачати більше, якісніше і маємо витрачати разом. Маємо збільшити витрати на оборону, потрібна технологія, рівень і координація", - зазначила фон дер Ляєн.
Вона підкреслила, що результати будуть у разі об'єднання зусиль країн Європи та їхньої співпраці.
Як пояснила фон дер Ляєн, надалі для оборони ЄС будуть потрібні як державні, так і приватні кошти.
"Буде потрібна співпраця, щоб мати нижчу вартість і більшу продуктивність. Повинні мати простіші правила щодо державних закупівель і теж потрібна інноваційність", - додала вона.
Біла книга оборони Європи
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перший в історії ЄС єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс представить Білу книгу оборони Європи протягом перших 100 днів своєї роботи.
Кубілюс пояснював, що такий документ буде присвячений майбутньому оборонного сектора блоку. У ньому міститимуться заходи, які необхідні, щоб підготувати країни ЄС до можливої агресії.
До слова, раніше прем'єр Латвії Евіка Сіліня наголошувала, що країнам ЄС потрібно збільшити оборонні витрати. Якщо цього не станеться, то вони не зможуть допомогти Україні в обороні від Росії.
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