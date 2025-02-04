Глава ЕК предложила чрезвычайные меры для увеличения оборонных расходов в ЕС, - СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать чрезвычайное положение в Евросоюзе. Это позволило бы странам увеличить оборонные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание отмечает, что о таком предложении фон дер Ляйен заявили четверо неназванных чиновников ЕС.

Как объясняет Politico, такая инициатива, которую глава ЕК предложила в понедельник на закрытой встрече с национальными лидерами, позволила бы правительствам значительно увеличить расходы на оборону, не нарушая бюджетных правил ЕС.

Такие меры позволили бы странам отклоняться от своих планов расходов ”в случае серьезного экономического спада” или в ”исключительных обстоятельствах, не зависящих от правительства”.

Фон дер Ляйен заявила журналистам, что она “использует весь спектр гибких возможностей, предусмотренных Пактом стабильности и роста (соглашение между странами ЕС, которое касается налоговой и бюджетной политики - ред.), чтобы позволить значительно увеличить расходы на оборону”.

"Для чрезвычайных времен возможны чрезвычайные меры, в том числе и в рамках Пакта стабильности и роста. И я думаю, что мы живем в экстраординарные времена", - добавила она.