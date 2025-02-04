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Голова ЄК запропонувала надзвичайні заходи для збільшення оборонних витрат у ЄС, - ЗМІ

Брюссель, Вівторок 04 лютого 2025 22:12
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Голова ЄК запропонувала надзвичайні заходи для збільшення оборонних витрат у ЄС, - ЗМІ Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала задіяти надзвичайний стан у Євросоюзі. Це дозволило б країнам збільшити оборонні витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що про таку пропозицію фон дер Ляєн заявили четверо неназваних чиновників ЄС.

Як пояснює Politico, така ініціатива, яку глава ЄК запропонувала в понеділок на закритій зустрічі з національними лідерами, дала б змогу урядам значно збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетних правил ЄС.

Такі заходи дозволили б країнам відхилятися від своїх планів витрат "у разі серйозного економічного спаду" або за "виняткових обставин, що не залежать від уряду".

Фон дер Ляєн заявила журналістам, що вона "використає весь спектр гнучких можливостей, передбачених Пактом стабільності та зростання (угода між країнами ЄС, що стосується податкової та бюджетної політики - ред.), щоб дозволити значно збільшити витрати на оборону".

"Для надзвичайних часів можливі надзвичайні заходи, зокрема і в рамках Пакту стабільності і зростання. І я думаю, що ми живемо в екстраординарні часи", - додала вона.

Збільшення оборонних витрат у ЄС

Нагадаємо, раніше прем'єр Латвії Евіка Сіліня наголошувала, що країнам Євросоюзу необхідно збільшити свої витрати на оборону.

Вона уточнювала, що якщо європейські країни не збільшать оборонні витрати, то вони не зможуть більше допомагати Україні.

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