Глава ЕК о 50 млрд евро для Украины: работаем над альтернативой, если поддержка будет невозможной

Она подчеркнула, что ЕС очень усердно работает над тем, чтобы достичь результата, когда будет достигнуто соглашение 27 стран-членов.

"Но я думаю, что сейчас также необходимо работать над потенциальными альтернативами, чтобы иметь оперативное решение на случай, если согласие 27 стран - то есть единогласие - будет невозможным", - добавила фон дер Ляйен.

Помощь Украине от ЕС

Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны принять все страны. Впрочем, премьер Венгрии Виктор Орбан, связываемый тесными связями с Кремлем, наложил вето.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенных для Будапешта. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.

Кроме того, лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету по многолетней финансовой программе.

В МИД Украины уже успели поприветствовать решение ЕС о создании Украинского фонда размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

В свою очередь премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что финансирование ЕС продолжит поступать в Украину, несмотря на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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