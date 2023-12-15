Глава ЄК про 50 млрд євро для України: працюємо над альтернативою, якщо підтримка буде неможливою

Вона наголосила, що ЄС дуже старанно працює над тим, щоб досягти результату, коли буде досягнуто згоди 27 країн-членів.

"Але я думаю, що зараз також необхідно працювати над потенційними альтернативами, щоб мати оперативне рішення на випадок, якщо згода 27 країн - тобто одностайність - буде неможливою", - додала фон дер Ляєн.

Допомога Україні від ЄС

Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років. Це рішення мають ухвалити всі країни. Втім, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який пов'язаний із тісними зв'язками з Кремлем, наклав вето.

Раніше Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро. Вона також зажадала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд. євро, призначених для Будапешта. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів в Угорщині потрібно виконати певні умови.

Крім того, лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету за багаторічною фінансовою програмою.

У МЗС України вже встигли привітати рішення ЄС щодо створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

У свою чергу, прем'єр Ірландії Лео Варадкар заявив, що фінансування ЄС продовжить надходити в Україну, незважаючи на рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.