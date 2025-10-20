ua en ru
Глава дипломатии ЕС назвала возможный визит Путина в Венгрию "неприятным"

Брюссель, Понедельник 20 октября 2025 10:25
Глава дипломатии ЕС назвала возможный визит Путина в Венгрию "неприятным" Фото: Кая Каллас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Брюсселю неприятно видеть в европейской столице человека, на арест которого выдан орден Международного уголовного суда.

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Каллас отметила, что приветствует усилия Вашингтона по достижению мира, однако подчеркнула важность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.

"Америка имеет большую силу, чтобы надавить на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров. Если это произойдет и Россия остановит эту войну, конечно, это хорошо", - сказала Каллас.

Ордер на арест Путина и позиция ЕС

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей, а Венгрия в настоящее время находится в процессе выхода из этого суда.

"Что касается Будапешта, нет, это не приятно... видеть, что человек, на которого выдан ордер МУС, приезжает в европейскую страну", - добавила Каллас. По ее словам, остается вопрос, "будет ли вообще какой-то результат" от таких визитов.

Литва: место Путина - в Гааге

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что для Путина нет места ни в одной европейской столице.

"Единственное место для Путина в Европе - в Гааге, перед трибуналом, а не в какой-либо из наших столиц", - отметил он перед началом встречи министров.

ЕС готовит новый пакет санкций против России

Кая Каллас также заявила, что Европейский союз готовится принять 19-й пакет санкций против России.

По ее словам, окончательное одобрение мер ожидается в течение недели, но не в понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос, кто выбрал Будапешт в качестве места встреч, нахамила журналисту. "Это сделала твоя мама", - сказала она.

