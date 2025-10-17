ua en ru
Белый дом нахамил журналисту на вопрос о встрече Трампа с Путиным в Будапеште

Вашингтон, Пятница 17 октября 2025 22:34
Белый дом нахамил журналисту на вопрос о встрече Трампа с Путиным в Будапеште Фото: Кэролайн Левитт и Стивен Чунг (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Представители Белого дома вызвали волну критики после хамского ответа журналисту, спросившему о выборе места для новой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию HuffPost.

Скандальный ответ Белого дома

После заявления президента США о планах провести новую встречу с Путиным в Будапеште журналист HuffPost направил Белому дому вопрос: почему именно это место.

Выбор столицы Венгрии вызывает особое внимание, ведь именно в Будапеште был подписан Меморандум 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт неожиданно ответила журналисту: "Это сделала твоя мама".

Через минуту директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг добавил еще короче: "Твоя мама".

Контекст встречи Трампа и Путина

Напомним, Трамп объявил о планах провести встречу с Путиным в Будапеште.

Эта новость вызвала широкий резонанс, учитывая, что именно Россия нарушила условия Будапештского меморандума, аннексировав Крым в 2014 году и начав полномасштабную войну против Украины в 2022-м.

С тех пор Москва продолжает атаки на украинские города, регулярно применяя дроны и ракеты по мирным объектам.

Выбор места встречи может быть воспринят как символическое унижение Украины.

Реакция и последствия

Ответ Белого дома вызвал шок у представителей СМИ и общественности. Многие журналисты назвали поведение пресс-службы "непрофессиональным" и "недопустимым для администрации президента".

Представители Белого дома пока не извинились за комментарии, а сами цитаты быстро разошлись в социальных сетях, вызвав волну возмущения.

Сам Трамп заявил, что выбрал Венгрию для переговоров с Путиным из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал понять, что Будапешт проигнорирует ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом.

