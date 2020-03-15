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Глава дипломатії ЄС переніс візит до України через коронавірус

Новини » Політика     15.03.2020 - 15:43
Глава дипломатії ЄС переніс візит до України через коронавірус
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Візит Жозепа Борреля був запланований на 15 березня

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель переніс свій візит в Україну через спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської служби зовнішніх дій.

Повідомляється, що в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой Боррель поінформував, що переносить свій візит.

"Боррель повинен був почати свій перший візит в Україну в неділю, 15 березня. Однак через спалах COVID-19 та вжиті заходи щодо його стримування йому довелося відкласти цей візит. Він має намір відвідати Україну в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Боррель заявив, що Україна залишається пріоритетним партнером для Євросоюзу.

"ЄС буде і надалі рішуче підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також її зусилля по проведенню реформ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, це вже не перший скасований офіційний візит світових політиків через коронавірус. Так, раніше скасували свої візити президент Грузії Саломе Зурабішвілі, а також президент Литви Гітанас Науседа.

Зазначимо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 на сьогоднішній день у світі перевищила 150 тисяч.

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