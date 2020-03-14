Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 150 тисяч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже 6 тисяч осіб померли від COVID-19

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі сьогодні перевищила 150 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

За даними центру, станом на 20:00 суботи, 14 березня, кількість хворих коронавірусом у світі становить 153 511. На першому місці серед хворих як і раніше перебуває Китай, де підтверджено 80 976 випадків. Також високий рівень захворюваності коронавірусом фіксується в Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086) та Іспанії (6 023).

Також відомо про щонайменше 5 789 летальних випадків, пов'язаних з захворюванням коронавірусом COVID-19. Найбільше летальних випадків зареєстровано в Китаї (3 075), Італії (1 441) та Ірані (611).

Вилікувати небезпечну хворобу вдалося вже 72 587 особам.

Нагадаємо, що 13 березня в Україні було зафіксовано перший летальний випадок від коронавірусу COVID-19. Жертвою стала 71-річна жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі. Всього в Україні офіційно підтверджено 3 випадки захворювання коронавірусом - два в Чернівецькій області та один у Житомирській.