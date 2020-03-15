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У Ватикані великодні богослужіння пройдуть без віруючих

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 15:27
У Ватикані великодні богослужіння пройдуть без віруючих
Фото: Площа Святого Петра (flickr.com/costiflorea)

До 12 квітня загальні аудієнції Папи Римського і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет

У Ватикані всі великодні богослужіння Папи Римського Франциска у квітні пройдуть без присутності віруючих для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також зазначається, що до великодньої неділі, 12 квітня, загальні аудієнції понтифіка і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет і телебачення.

Служби, які проводять протягом чотирьох днів, починаючи з Великого четверга і закінчуючи Великодною неділею, зазвичай приваблюють десятки тисяч віруючих в Рим і Ватикан.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що Ватикан закриває для відвідування Площа Святого Петра і Базиліку до 3 квітня. Також в італійській столиці - Римі - до 3 квітня закрили всі ватиканські музеї та музеї при папських базиліках.

Крім того, через спалах коронавірусу в Італії, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь по відеотрансляції, а не з балкона Апостольського палацу у Ватикані, як це традиційно відбувається.

Додамо, що загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 на сьогоднішній день у світі перевищила 150 тисяч.

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