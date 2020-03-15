Глава дипломатии ЕС перенес визит в Украину из-за коронавируса

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Визит Жозепа Борреля был запланирован на 15 марта

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перенес свой визит в Украину из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской службы внешних действий.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Боррель проинформировал, что переносит свой визит.

"Боррель должен был начать свой первый визит в Украину в воскресенье, 15 марта. Однако из-за вспышки COVID-19 и принятых мерах по его сдерживанию ему пришлось отложить этот визит. Он намерен посетить Украину в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Боррель заявил, что Украина остается приоритетным партнером для Евросоюза.

"ЕС будет и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее усилия по проведению реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый отмененный официальный визит мировых политиков из-за коронавируса. Так, ранее свои визиты отменили президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также президент Литвы Гитанас Науседа.

Отметим, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодняшний день в мире превысило 150 тысяч.