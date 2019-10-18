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ВАКС почав розгляд справи Гладковського

Новини » Політика    18.10.2019 - 20:32
ВАКС почав розгляд справи Гладковського
Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Гладковського звинувачують у зловживанні службовим становищем і приховуванні доходів

У п'ятницю, 18 жовтня, Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки України Олегу Гладковскому. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як відомо, раніше Гладковскому повідомили про підозру у порушенні двох статей Кримінального кодексу України (ч. 2 ст. 364 і ст. 366-1). Колишньому чиновнику інкримінують зловживання службовим становищем та недекларування доходів. За даними слідства, екс-заступник секретаря РНБО використовував свої повноваження для одержання неправомірної вигоди.

В результаті незаконних дій Гладковського держава зазнала збитків на суму понад 10,62 млн грн.

Нагадаємо, Гладковський був затриманий при спробі залишити країну. Він прибув в аеропорт "Бориспіль" і збирався вилетіти з України, проте співробітники прикордонної служби відмовили йому у вильоті. Після цього співробітники НАБУ затримали його в одному з ресторанів на Бориспільській трасі.

18 жовтня НАБУ вручило підозру колишньому заступник секретаря РНБО Гладковському. Слідство встановило, що він використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди компанією, в якій він є власником, а саме - ВАТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс".

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