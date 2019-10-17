Гладковського затримали по кількох справах, - джерело

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Гладковський затриманий зчерез поставки для оборонного замовлення та ухилення від сплати податків

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського затримали у двох кримінальних справах. Про це РБК-Україна повідомив знайомий із ситуацією джерело.

За даними джерела, перша кримінальна справа стосується закупівлі у дочірнього підприємства компанії "Богдан" автомобілів МАЗ для оборонного замовлення. Друга - це несплата податків при розмитненні картини, яку Гладковський завозив до України.

"При цьому сам Гладковський стверджує, що всі податки були сплачені", - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, сьогодні вдень Гладковського затримали при спробі покинути Україну. Спочатку його відмовилися випустити з країни в аеропорту "Бориспіль", після чого він був затриманий співробітниками НАБУ в ресторані. У прес-службі корпорації "Богдан" відзначили, що він нібито планував відвідати відкриття виставки Bus world 2019 у Брюсселі.

У НАБУ пояснили, що колишній чиновник РНБО України був затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

