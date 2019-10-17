ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гладковського затримали по кількох справах, - джерело

Новини » Політика    17.10.2019 - 17:32
Гладковського затримали по кількох справах, - джерело
Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Гладковський затриманий зчерез поставки для оборонного замовлення та ухилення від сплати податків

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського затримали у двох кримінальних справах. Про це РБК-Україна повідомив знайомий із ситуацією джерело.

За даними джерела, перша кримінальна справа стосується закупівлі у дочірнього підприємства компанії "Богдан" автомобілів МАЗ для оборонного замовлення. Друга - це несплата податків при розмитненні картини, яку Гладковський завозив до України.

"При цьому сам Гладковський стверджує, що всі податки були сплачені", - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, сьогодні вдень Гладковського затримали при спробі покинути Україну. Спочатку його відмовилися випустити з країни в аеропорту "Бориспіль", після чого він був затриманий співробітниками НАБУ в ресторані. У прес-службі корпорації "Богдан" відзначили, що він нібито планував відвідати відкриття виставки Bus world 2019 у Брюсселі.

У НАБУ пояснили, що колишній чиновник РНБО України був затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

НАБУ назвало причину затримання Гладковського
Новини України НАБУЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся