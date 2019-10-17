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Гладковского задержали по нескольким делам, - источник

Новости » Политика    17.10.2019 - 17:32
Гладковского задержали по нескольким делам, - источник
Фото: Олег Гладковский (УНИАН)

Гладковский задержан из-за поставок для оборонного заказа и уклонение от уплаты налогов

Бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского задержали по двум уголовным делам. Об этом РБК-Украина сообщил знакомый с ситуацией источник.

По данным источника, первое уголовное дело касается закупки у дочернего предприятия компании "Богдан" автомобилей МАЗ для оборонного заказа. Второе - это неуплата налогов при растаможке картины, которую Гладковский завозил в Украину.

"При этом сам Гладковский утверждает, что все налоги были уплачены", - подчеркнул собеседник.

Напомним, сегодня днем Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Сначала его отказались выпустить из страны в аэропорту "Борисполь", после чего он был задержан сотрудниками НАБУ в ресторане. В пресс-службе корпорации "Богдан" отметили, что он якобы планировал посетить открытие выставки Bus world 2019 в Брюсселе.

В НАБУ объяснили, что бывший чиновник СНБО Украины был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

НАБУ назвало причину задержания Гладковского
Новости Украины НАБУЗадержание
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