Гиттлер победил Зеленского: на местных выборах во Франции произошел политический курьез
Во французском городе Арси-сюр-Об в первом туре выборов мэра победил кандидат с фамилией Гиттлер, обойдя своего соперника Рено-Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Шарль Гиттлер, 75-летний действующий мэр, набрал 37,81% голосов. Антуан Рено-Зеленский, его 28-летний оппонент, набрал 29,99% и занял третье место.
Политиков из-за их необычных фамилий сравнивают в сети с Адольфом Гитлером и президентом Владимиром Зеленским.
Гиттлер рассказал, что уже привык к шуткам из-за своей фамилии и не обижается на них. Он отметил, что она ему даже помогает, ведь люди его легко запоминают.
Рено-Зеленский отметил, что его фамилия - сочетание имен родителей польского происхождения. По его словам, он не был готов к такому резонансу, но понимает, почему люди считают такую ситуацию забавной.
"Я понимаю, что людям это кажется смешным. Мне - не очень, но и не обижает", - заявил Рено-Зеленский.
Кроме того, он пошутил, что теперь о городе говорят не только из-за истории, поскольку в 1814 году там состоялась битва Наполеона, а теперь - "избирательная дуэль" с необычными фамилиями.
