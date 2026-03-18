Гиттлер победил Зеленского: на местных выборах во Франции произошел политический курьез

18:59 18.03.2026 Ср
Один из политиков признался, что фамилия ему помогает, ведь люди его легко запоминают
Иллюстративное фото: выборы во Франции (Getty Images)

Во французском городе Арси-сюр-Об в первом туре выборов мэра победил кандидат с фамилией Гиттлер, обойдя своего соперника Рено-Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Шарль Гиттлер, 75-летний действующий мэр, набрал 37,81% голосов. Антуан Рено-Зеленский, его 28-летний оппонент, набрал 29,99% и занял третье место.

Политиков из-за их необычных фамилий сравнивают в сети с Адольфом Гитлером и президентом Владимиром Зеленским.

Гиттлер рассказал, что уже привык к шуткам из-за своей фамилии и не обижается на них. Он отметил, что она ему даже помогает, ведь люди его легко запоминают.

Рено-Зеленский отметил, что его фамилия - сочетание имен родителей польского происхождения. По его словам, он не был готов к такому резонансу, но понимает, почему люди считают такую ситуацию забавной.

"Я понимаю, что людям это кажется смешным. Мне - не очень, но и не обижает", - заявил Рено-Зеленский.

Кроме того, он пошутил, что теперь о городе говорят не только из-за истории, поскольку в 1814 году там состоялась битва Наполеона, а теперь - "избирательная дуэль" с необычными фамилиями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок. По его словам, он будет баллотироваться в президенты снова, если на время выборов война с Россией не закончится.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что когда он покинет пост украинцы будут помнить о нем в положительном ключе. Также президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы его детям и внукам не было за него стыдно.

Кроме того, опрос Киевского международного института социологии показал, что доверие к Владимиру Зеленскому выросло на 9% по сравнению с февралем. В начале марта его поддерживают 62% украинцев.

