Гіттлер переміг Зеленського: на місцевих виборах у Франції стався політичний курйоз

18:59 18.03.2026 Ср
Один з політиків зізнався, що прізвище йому допомагає, адже люди його легко запам'ятовують
Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: вибори у Франції (Getty Images)

У французькому місті Арсі-сюр-Об у першому турі виборів мера переміг кандидат із прізвищем Гіттлер, обійшовши свого суперника Рено-Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Читайте також: Довіра до Зеленського зросла: свіжі дані соціологів щодо рейтингу президента

Шарль Гіттлер, 75-річний чинний мер, набрав 37,81% голосів. Антуан Рено-Зеленський, його 28-річний опонент, набрав 29,99% і посів третє місце.

Політиків через їхні незвичні прізвища порівнюють в мережі з Адольфом Гітлером і президентом Володимиром Зеленським.

Гіттлер розповів, що вже звик до жартів через своє прізвище і не ображається на них. Він зауважив, що воно йому навіть допомагає, адже люди його легко запам’ятовують.

Рено-Зеленський зазначив, що його прізвище - поєднання імен батьків польського походження. За його словами, він не був готовий до такого резонансу, але розуміє, чому люди вважають таку ситуацію кумедною.

"Я розумію, що людям це здається смішним. Мені - не дуже, але й не ображає", - заявив Рено-Зеленський.

Крім того, він пожартував, що тепер про місто говорять не лише через історію, оскільки у 1814 році там відбулася битва Наполеона, а тепер - "виборча дуель" із незвичними прізвищами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін. За його словами, він балотуватиметься в президенти знову, якщо на час виборів війна з Росією не закінчиться.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що сподівається на те, що коли він залишить посаду українці пам'ятатимуть про нього в позитивному ключі. Також президент наголосив, що хотів би, щоб його дітям і онукам не було за нього соромно.

Крім того, опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що довіра до Володимира Зеленського зросла на 9% порівняно з лютим. На початку березня його підтримують 62% українців..

Чи буде місія ЄС на "Дружбу": в МЗС дали чітку відповідь
