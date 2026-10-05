Хуже iPhone 18 Pro: как Apple урезала возможности складного iPhone Duo

Отказ от FaceID и кнопки управления камерой

Главной потерей для пользователей стало полное отсутствие сканера лица FaceID.

Вместо него для биометрической аутентификации используется датчик отпечатков пальцев TouchID, встроенный в кнопку питания на боковой грани.

Также iPhone Duo избавился от отдельной механико-сенсорной кнопки Camera Control, которая присутствует в других современных моделях бренда.

Эксперты отмечают, что отсутствие этого элемента управления вместе с упрощенными модулями свидетельствует об ориентации гаджета на потребление контента, а не на профессиональное создание фото или видео.

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Упрощенная система камер и отсутствие Pro-функций

В отличие от классического iPhone 18 Pro, сложное устройство получило существенно ограниченные возможности работы с фото.

Да, модуль камер iPhone Duo имеет следующие характеристики и ограничения:

Основной блок содержит всего 2 камеры по 48 мегапикселей (широкоугольную и ультраширокоугольную).

Отсутствует перископический телеобъектив для оптического зума.

Отсутствует механическая диафрагма и сканер LiDAR для ночной съемки.

Внешняя селфи-камера имеет разрешение 12 мегапикселей вместо 18 мегапикселей у флагмана.

На программном уровне устройство избавилось от профессиональных настроек Pro Controls (изменения выдержки и диафрагмы - прим. ред.), поддержки съемки в формате ProRAW, а также возможности создания пространственных фото и видео для шлемов виртуальной реальности.

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Особенности FaceTime

Внутренний складывающийся экран iPhone Duo оснащен поддисплейной камерой, которую Apple позиционирует как модуль для звонков FaceTime. Интересно, что Купертино до сих пор не раскрывает разрешение этого сенсора.

Размещение пикселей экрана поверх объектива традиционно снижает качество изображения, из-за чего производитель удерживается от названия "селфи-камера".

Несмотря на существующие ограничения, для большинства рутинных задач и соцсетей возможностей устройства будет достаточно. Со всем тем фотографам стоит учесть эти особенности перед покупкой смартфонов, стоимость которых будет стартовать от 2000 долларов.