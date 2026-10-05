Гірший за iPhone 18 Pro: як Apple урізала можливості складаного iPhone Duo

Відмова від FaceID та кнопки керування камерою

Головною втратою для користувачів стала повна відсутність сканера обличчя FaceID.

Замість нього для біометричної аутентифікації використовується датчик відбитків пальців TouchID, вбудований у кнопку живлення на бічній грані.

Також iPhone Duo позбувся окремої механіко-сенсорної кнопки Camera Control, яка присутня в інших сучасних моделях бренду.

Експерти відзначають: відсутність цього елемента керування разом зі спрощеними модулями свідчить про орієнтацію гаджета на споживання контенту, а не на професійне створення фото чи відео.

Читайте більше: 6 млн пристроїв на старті: реліз iPhone Duo зіштовхнувся з браком гаджетів

Спрощена система камер та відсутність Pro-функцій

На відміну від класичного iPhone 18 Pro, складаний пристрій отримав суттєво обмежені можливості роботи з фото.

Так, модуль камер iPhone Duo має наступні характеристики та обмеження:

Основний блок містить лише 2 камери по 48 мегапікселів (ширококутну та ультраширококутну).

Відсутній перископний телеоб'єктив для оптичного зуму.

Відсутні механічна діафрагма та сканер LiDAR для нічної зйомки.

Зовнішня селфі-камера має роздільну здатність 12 мегапікселів замість 18 мегапікселів у флагмана.

На програмному рівні пристрій позбувся професійних налаштувань Pro Controls (зміни витримки та діафрагми - прим. ред.), підтримки зйомки у форматі ProRAW, а також можливості створення просторових фото та відео для шоломів віртуальної реальності.

Більше цікавого: Помилки Face ID та атаки хакерів: Apple випустила два термінові апдейти iOS

Особливості FaceTime

Внутрішній складаний екран iPhone Duo оснащений піддисплейною камерою, яку Apple позиціонує як модуль для дзвінків FaceTime. Цікаво, що Купертіно досі не розкриває роздільну здатність цього сенсора.

Розміщення пікселів екрана поверх об'єктива традиційно знижує якість зображення, через що виробник утримується від назви "селфі-камера".

Попри наявні обмеження, для більшості рутинних задач і соцмереж можливостей пристрою буде достатньо. З усім тим, фотографам варто врахувати ці особливості перед покупкою смартфонів, вартість яких стартуватиме від 2000 доларів.