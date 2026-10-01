Масштабный сбой Siri в iOS 27: ИИ-ассистент постоянно теряет связь с сетью
Siri наконец-то получила масштабное обновление в iOS 27 - ассистент теперь понимает естественный язык, анализирует содержимое экрана и может выполнять действия внутри приложений.
Со всем тем, у обновленного ИИ есть и новые проблемы: функция до сих пор имеет статус бета-версии и работает нестабильно. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacWorld.
Смена механики Spotlight и инструментов Writing Tools
Наиболее заметные изменения затронули систему локального поиска Spotlight, которая ранее обеспечивала мгновенную выдачу файлов, контактов и программ.
Вместо привычного списка локальных результатов, система демонстрирует только один объект, требуя дополнительных действий для просмотра информации.
Подобные изменения произошли и в блоке работы с текстом.
Как именно?
Смещение фокуса в Writing Tools. Инструменты редактирования перешли в раздел Write with Siri, где приоритет придан генерации нового текста, а не корректуре.
Функция Proofread часто отсутствует в контекстном меню, а текстовый запрос Siri вместо точной правки ошибок запускает субъективную генерацию чат-бота.
Усложнение контроля правок. В режиме проверки были удалены элементы навигации между внесенными изменениями и счетчик правок, заставляющий осматривать весь текст вручную.
Дублирование элементов вызова. Пункт Ask Siri добавлен в большинство контекстных меню системы, несмотря на наличие трех стандартных методов вызова ассистента - физической кнопки, голосовой команды и системного жеста .
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Техническая нестабильность и ограничение языковой модели
Несмотря на переход на новую архитектуру, практическая эксплуатация ассистента обнаружила ряд технических проблем и неоптимальных сценариев работы.
При попытке анализа разговорного текста или сленга на изображениях Siri AI по умолчанию обращается к стандартному сервису Apple Translate вместо прямой обработки с помощью языковой модели.
Это снижает качество перевода и требует от пользователя повторной корректировки запросов .
Кроме того, в новой версии была ограничена возможность посторонних моделей, в частности ChatGPT, считывать информацию непосредственно с экрана.
Среди других зафиксированных системных проблем выделяют:
Регулярные разрывы соединения. Из-за сбоев подключения к серверам Apple система часто выдает ошибку "Something went wrong", сбрасывая текущий контекст диалога.
Отсутствие долговременной памяти. Siri AI не сохраняет историю предварительных взаимодействий и не строит контекстную модель пользователя.
Снижение быстродействия на Apple Watch. В watchOS 27 ассистент демонстрирует задержки при выполнении базовых команд и часто завершает работу с ошибкой даже на устройствах последних поколений.