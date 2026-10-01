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Масштабный сбой Siri в iOS 27: ИИ-ассистент постоянно теряет связь с сетью

17:33 01.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
Масштабный сбой Siri в iOS 27: ИИ-ассистент постоянно теряет связь с сетью Обновление Siri в iOS 27 создает излишние трудности (фото: Getty Images)
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Siri наконец-то получила масштабное обновление в iOS 27 - ассистент теперь понимает естественный язык, анализирует содержимое экрана и может выполнять действия внутри приложений.

Со всем тем, у обновленного ИИ есть и новые проблемы: функция до сих пор имеет статус бета-версии и работает нестабильно. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacWorld.

Смена механики Spotlight и инструментов Writing Tools

Наиболее заметные изменения затронули систему локального поиска Spotlight, которая ранее обеспечивала мгновенную выдачу файлов, контактов и программ.

Вместо привычного списка локальных результатов, система демонстрирует только один объект, требуя дополнительных действий для просмотра информации.

Подобные изменения произошли и в блоке работы с текстом.

Как именно?

Смещение фокуса в Writing Tools. Инструменты редактирования перешли в раздел Write with Siri, где приоритет придан генерации нового текста, а не корректуре.

Функция Proofread часто отсутствует в контекстном меню, а текстовый запрос Siri вместо точной правки ошибок запускает субъективную генерацию чат-бота.

Усложнение контроля правок. В режиме проверки были удалены элементы навигации между внесенными изменениями и счетчик правок, заставляющий осматривать весь текст вручную.

Дублирование элементов вызова. Пункт Ask Siri добавлен в большинство контекстных меню системы, несмотря на наличие трех стандартных методов вызова ассистента - физической кнопки, голосовой команды и системного жеста .

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Техническая нестабильность и ограничение языковой модели

Несмотря на переход на новую архитектуру, практическая эксплуатация ассистента обнаружила ряд технических проблем и неоптимальных сценариев работы.

При попытке анализа разговорного текста или сленга на изображениях Siri AI по умолчанию обращается к стандартному сервису Apple Translate вместо прямой обработки с помощью языковой модели.

Это снижает качество перевода и требует от пользователя повторной корректировки запросов .

Кроме того, в новой версии была ограничена возможность посторонних моделей, в частности ChatGPT, считывать информацию непосредственно с экрана.

Среди других зафиксированных системных проблем выделяют:

Регулярные разрывы соединения. Из-за сбоев подключения к серверам Apple система часто выдает ошибку "Something went wrong", сбрасывая текущий контекст диалога.

Отсутствие долговременной памяти. Siri AI не сохраняет историю предварительных взаимодействий и не строит контекстную модель пользователя.

Снижение быстродействия на Apple Watch. В watchOS 27 ассистент демонстрирует задержки при выполнении базовых команд и часто завершает работу с ошибкой даже на устройствах последних поколений.

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