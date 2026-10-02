Треск, щелчки и шум: владельцы iPhone 18 Pro массово жалуются на дефект динамиков

Пользователи новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max жалуются на аномальные звуки из динамиков устройств. Точная причина дефекта пока неизвестна.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacRumors .

Жалобы на посторонние звуки начали массово появляться на Reddit вскоре после старта продаж флагманов 28 сентября.

Пользователи отмечают, что динамики смартфонов издают характерный треск, щелчок или единичные поп-звуки.

В каких ситуациях возникает треск?

Больше всего пользователей удивляет отсутствие четкого триггера для появления звукового дефекта. Согласно сообщениям, аномалия возникает не только при воспроизведении аудио или телефонных разговоров.

Шумы зафиксированы во время

обычного скроллинга страниц;

открытие виртуальной клавиатуры;

быстрое изменение яркости дисплея;

повторного включения и выключения "Авиарежима".

Читайте больше: Масштабный сбой Siri в iOS 27: ИИ-ассистент постоянно теряет связь с сетью

Баг iOS 27 или аппаратная поломка?

Пока точно неизвестно, какое количество устройств имеет этот дефект. Некоторые покупатели уже обратились в сервисные центры и получили новые смартфоны взамен, однако аналогичный треск появился и на повторно выданных гаджетах .

В то же время многие владельцы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max вообще не замечают никаких сбоев в работе своих устройств.

В сообществе главной версией считают системный сбой iOS 27. В пользу этой гипотезы свидетельствует хаотичность проявления проблемы в разных экземплярах.

Однако выпущенное обновление iOS 27.0.1 ситуацию не исправило, поэтому вероятность аппаратного дефекта компонентов также нельзя исключать.

Apple пока воздерживается от официальных комментариев по этой ситуации.