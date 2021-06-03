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В гімназії Одеси провели антитерористичні навчання

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Одеса, Четвер 03 червня 2021 15:59
В гімназії Одеси провели антитерористичні навчання Фото: антитерористичні навчання в гімназії Одеси (Військова частина 3012 НГУ/Facebook)
Автор: РБК-Україна

На базі Одеської гімназії №4 пройшли спільні навчання учнів, працівників навчального закладу та силовиків щодо алгоритму дій при виникненні надзвичайної ситуації. Під час тренувань правоохоронці знешкодили чоловіка який "влаштував стрілянину" у закладі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці військової частини 3012 НГУ.

За легендою, невідомий чоловік із прихованою зброєю зайшов на територію гімназії та зробив постріл в повітря. Після цього забіг в приміщення та намагався потрапити до кабінетів.

"Один з працівників навчального закладу був ймовірно поранений в ногу та госпіталізований швидкою медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці, знешкодивши стрілка, вивели школярів на стадіон, де психологи ДСНС відразу почали спілкуватись з учнями. Після чого гвардійці оточили периметр, а рятувальники погасили умовну пожежу.

Фото: антитерористичні навчання в гімназії Одеси (Військова частина 3012 НГУ/Facebook)

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) провела в Луганській області антитерористичні навчання по захисту інфраструктури. За легендою, "терористи" планували здійснити диверсії в регіоні, але були знешкоджені.

Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України провела в Рівненській області антитерористичні навчання. Правоохоронці очистили будівлю суду від "терористів" і звільнили захоплених ними заручників.

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