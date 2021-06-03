В гимназии Одессы провели антитеррористические учения

На базе Одесской гимназии №4 прошли совместные учения учеников, работников учебного заведения и силовиков по алгоритму действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Во время тренировок правоохранители обезвредили мужчину, который "устроил стрельбу" в учреждении.

Об этом сообщается на Facebook-странице воинской части 3012 НГУ.

По легенде, неизвестный мужчина со скрытой оружием зашел на территорию гимназии и сделал выстрел в воздух. После этого забежал в помещение и пытался попасть в кабинеты.

"Один из сотрудников учебного заведения был вероятно ранен в ногу и госпитализирован скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители, обезвредив стрелка, вывели школьников на стадион, где психологи ГСЧС сразу начали общаться с учениками. После чего гвардейцы окружили периметр, а спасатели погасили условный пожар.

Фото: антитеррористические учения в гимназии Одессы (военная часть 3012 НГУ / Facebook)