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В гимназии Одессы провели антитеррористические учения

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Одесса, Четверг 03 июня 2021 15:59
В гимназии Одессы провели антитеррористические учения Фото: антитеррористические учения в гимназии Одессы (военная часть 3012 НГУ/Facebook)
Автор: РБК-Украина

На базе Одесской гимназии №4 прошли совместные учения учеников, работников учебного заведения и силовиков по алгоритму действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Во время тренировок правоохранители обезвредили мужчину, который "устроил стрельбу" в учреждении.

Об этом сообщается на Facebook-странице воинской части 3012 НГУ.

По легенде, неизвестный мужчина со скрытой оружием зашел на территорию гимназии и сделал выстрел в воздух. После этого забежал в помещение и пытался попасть в кабинеты.

"Один из сотрудников учебного заведения был вероятно ранен в ногу и госпитализирован скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители, обезвредив стрелка, вывели школьников на стадион, где психологи ГСЧС сразу начали общаться с учениками. После чего гвардейцы окружили периметр, а спасатели погасили условный пожар.

Фото: антитеррористические учения в гимназии Одессы (военная часть 3012 НГУ / Facebook)

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Луганской области антитеррористические учения по защите инфраструктуры. По легенде, "террористы" планировали осуществить диверсии в регионе, но были обезврежены.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины провела в Ровенской области антитеррористические учения. Правоохранители очистили здание суда от "террористов" и освободили захваченных ими заложников.

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