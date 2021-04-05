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СБУ провела навчання в Рівному: звільняли суд від "терористів"

Новость на русском → Рівно, Понеділок 05 квітня 2021 18:44
СБУ провела навчання в Рівному: звільняли суд від "терористів" Фото: співробітник СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) провела в Рівненській області антитерористичні навчання. Співробітники спецпідрозділу "Альфи" очистили будівлю суду від "терористів" і звільнили захоплених ними заручників.

Про це повідомила прес-служба СБУ в Facebook.

За легендою навчань, умовні терористи захопили будівлю господарського суду в Рівному і утримують заручників. Спецпідрозділ "Альфа" оперативно виїхало на місце і провела успішну операцію по знешкодженню "терористів".

На опублікованому СБУ ролику видно, як "терористи" вриваються в приміщення суду і захоплюють заручників. Сигнал про це надійшов до чергового спецслужби. Бійці "Альфи" протягом декількох секунд виїхали на місце події. Захоплення і знешкодження злочинців відбулося практично миттєво.

СБУ провела нові антитерористичні навчання на Рівненщині

СБУ провела антитерористичні навчання на Рівненщині Цього разу співробітники спецслужби разом з колегами-правоохоронцями затримували «терористів», які «захопили» будівлю Господарського суду. Спецпризначенці ЦСО «А» нейтралізували умовних зловмисників і звільнили «заручників». Як проходила спецоперація, дивіться у відео

Posted by Служба безпеки України on Monday, April 5, 2021

Нагадаємо, раніше СБУ провела антитерористичні навчання щодо захисту інфраструктури в Луганській області. За легендою, "терористи" планували здійснити диверсії в регіоні, але були знешкоджені.

Відзначимо, заступник голови комітету парламенту з питань медичної національної безпеки Мар'яна Безугла раніше заявила, що Верховна рада може схвалити реформу СБУ вже влітку 2021 року. Йдеться про законопроект президента Володимира Зеленського №3196-д.

РБК-Україна повідомляло, що Рада схвалила за основу закон президента про реформу Служби безпеки України в кінці січня. "За" проголосували 285 нардепів.

Детальніше про реформу СБУ читайте в матеріалі РБК-Україна "Служба розшуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи".

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